O Hell’s Kitchen Portugal estreou a 14 de março e tem vindo, semana após semana, a conquistar os telespetadores. O primeiro concorrente a ser expulso foi Raul Emmerich, de 52 anos, do Porto. Apesar da experiência de quase 30 anos a trabalhar em cozinha, não conseguiu convencer o chef Ljubomir Stanisic.

Recorde o momento da expulsão no vídeo abaixo:

Ana Sofia Figueiredo, pastora e queijeira do Sabugal, 32 anos, foi a segunda a abandonar a competição numa prova de fogo, depois da qual acabou por se autonomear, juntamente com Daniela da Silva e Ana Cristina Lourenço. Ana Sofia foi a escolhida para sair sem receber, ainda assim, qualquer crítica de Ljubomir. "Não te vi a fazer nada de mal ou errar em nenhum momento na tua equipa, a culpa de ter corrido mal é de toda a equipa vermelha. Não há dúvida nenhuma, tens a minha gratidão e os meus parabéns", disse o chef e anfitrião do formato. Ana Sofia removeu a jaleca e regressou a casa onde a vida não parou.

LEIA A ENTREVISTA EXCLUSIVA À EX-CONCORRENTE AQUI!

Recorde o momento da expulsão no vídeo abaixo:

António Pedro Magalhães, de 26 anos, deixou o Hell’s Kitchen no programa de dia 11 de abril.

O jovem chef regressou a Portugal depois de sete anos na Noruega, onde trabalhou num restaurante com três estrelas Michelin, na cozinha da Ópera Nacional e depois assumiu, juntamente com um colega, o restaurante CRU, no centro de Oslo, que conquistou um lugar no Guia Michelin nos três anos em que esteve aberto.

“Vim da Noruega para triunfar na cozinha mais quente de Portugal”, disse, confiante, no vídeo de apresentação do programa Hell’s Kitchen, da SIC, e o que o famashow.pt quis saber foi o que o motivou a abraçar este desafio. Não sem antes voltar ao início da caminhada e às primeiras memórias à volta dos tachos, na cozinha da avó, em Ermesinde.

LEIA A ENTREVISTA EXCLUSIVA AO EX-CONCORRENTE AQUI!

Recorde o momento da expulsão no vídeo abaixo:

No mesmo dia, os telespectadores viram ainda Rafael Graça Ribeiro abandonar o programa. Numa prova de fogo onde não houve vencedores, o jovem de Loures juntou-se a Hélder, Ana Cristina e Cândida entre os nomeados da noite. Entre os quatro candidatos, Ljubomir Stanisic acabou por decidir que seria Rafael a entregar a sua jaleca. "Para mim és um guerreiro. És um homem que tem de sair daqui orgulhoso", disse o chef no momento da eliminação.

LEIA A ENTREVISTA EXCLUSIVA AO EX-CONCORRENTE AQUI!

Recorde o momento da expulsão no vídeo abaixo:

Ana Cristina Lourenço ou ‘Dona Ana’, como é conhecida pelo público, foi uma das concorrentes eliminadas este domingo, dia 18 de abril, do programa Hell’s Kitchen.

A cozinheira disse adeus à cozinha de Ljubomir Stanisic, mas será certamente lembrada como uma das figuras mais carismáticas do formato. A boa disposição pautou a sua prestação no programa e, ao site do Fama Show, contou na primeira pessoa a experiência, a começar pelo momento em que o filho, Nicolau, a inscreveu no programa. “Quando vi que estava inscrita pensei ‘eu já não sou nova’, mas se não participasse agora não participava nunca”, começou por explicar, revelando que não imaginou ser uma das selecionadas. “Achei que não me iam chamar. Quando me chamaram... nem tem explicação, com tanta gente, eram 4 mil candidatos”, recordou com emoção.

LEIA A ENTREVISTA EXCLUSIVA À EX-CONCORRENTE AQUI!

Nessa noite de muitas emoções, também Ricardo Ruivo, um dos concorrentes mais novos, entregou a jaleca a Ljubomir Stanisic.

O jovem, natural de Valado dos Frades, contou-nos que ver programas de culinária era ‘o prato do dia’ lá em casa e que ao receber os colegas da escola queria sempre colocar as "mãos na massa". Tudo muito básico: ovos estrelados, pizzas e lasanhas.

Inscrever-se no programa da SIC não estava nos planos de Ricardo até que os colegas da 'Tasca do Joel', o restaurante onde trabalha atualmente, em Peniche, repararam que o jovem estava um pouco desanimado com a monotonia do seu dia-a-dia e quiseram inscrevê-lo. "Eu disse: ‘Não vale a pena, eu inscrevo-me sozinho’", disse. E assim foi.

LEIA A ENTREVISTA EXCLUSIVA AO EX-CONCORRENTE AQUI!

Como ‘não há duas sem três’, os telespectadores viram também Jennifer Silva dizer adeus à cozinha do Hell's Kitchen. Após mais um caótico serviço onde não houve vencedores, a cozinheira natural de Cabo Verde juntou-se a Ana Cristina, Ricardo e João entre os nomeados da noite. Dos quatro candidatos em risco de expulsão, Ljubomir Stanisic entendeu que apenas João seguiria em frente na competição.

Entretanto, em entrevista exclusiva, Jennifer recordou-nos a sua passagem pelo programa da SIC, lembrou o momento em que chegou a Portugal e se deparou com um cancro de mama e falou ainda das saudades que sente dos filhos, que não vê há um ano e meio.

LEIA A ENTREVISTA EXCLUSIVA À EX-CONCORRENTE AQUI!

Recorde o momento da tripla expulsão no vídeo abaixo:

Daniela da Silva, natural de Valongo, soube desde cedo que a cozinha faria parte da sua vida, nem que fosse apenas para mimar os que a rodeiam. É, aliás, na família que tem a sua estabilidade emocional e foi também com ela que aprendeu a ser feliz no meio dos tachos e panelas.

Com 28 anos, trabalha como gestora financeira num negócio familiar e há cerca de dois criou a sua própria empresa de catering. Daniela descreve-se como uma pessoa “metódica, organizada e focada” e assume a admiração pelo trabalho de Ljubomir Stanisic, apesar de reconhecer que têm feitios completamente opostos e assumir que nem sempre foi fácil lidar com a pressão imposta no programa. No último domingo, 25 de abril, foi ela quem abandonou a competição, por motivos de saúde. “Nas últimas semanas antes da minha saída, eu já andava com alguns problemas relacionados com tensão arterial. Sentia-me constantemente tonta, fraca e com algumas dores no fundo da barriga. No dia da minha saída estávamos a cumprir um castigo que o chef nos tinha dado, depois de um dia longo de gravações, durante o qual o meu corpo deu vários sinais de que algo não estava bem”, explicou-nos em entrevista exclusiva, que pode ler na íntegra para mais pormenores AQUI!

Recorde o momento da saída no vídeo abaixo:

