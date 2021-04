1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Este domingo, 25 de abril, a cozinha do Hell’s Kitchen voltou a abrir-se para momentos de muita tensão, mas também de prazer gastronómico para os famosos que tiveram a oportunidade de provar as iguarias confecionadas pelas equipas vermelha e azul, com a supervisão do famoso chef Ljubomir Stanisic.

A atriz Bárbara Norton de Matos, a jornalista da SIC Notícias Rita Neves, os atores Tiago Teotónio Pereira e João Catarré e o músico Diogo Piçarra foram as caras conhecidas que se sentaram no restaurante mais exclusivo do país. Veja as fotos na galeria acima!

Nesta gala não houve expulsão, embora o desempenho de Cândida e João os tenha colocado em risco. Problemas de saída obrigaram Daniela a abandonar a competição de forma repentina. Leia a entrevista exclusiva à concorrente e saiba o que aconteceu!