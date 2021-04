FOX

Os concorrentes do programa americano 'Hell's Kitchen', com Gordon Ramsay, não tiveram a vida facilitada e passaram por muitos momentos de tensão, nomeadamente quando sofreram os castigos, sendo que alguns foram memoráveis e causaram muita polémica.

Selecionámos alguns dos castigos mais duros que os participantes tiverem que executar:

Castigo físico

Na 6.ª temporada a equipa azul (homens) teve que ir buscar os ingredientes necessários para os pratos da equipa adversária, a vermelha (mulheres), num supermercado local. O meio de transporte? Uma Conference Bike (que tem capacidade para até sete pessoas).

Ora, a longa distância, uma colina e o peso de Robert Hesse, mais de 200 quilos, não ajudou. Quando regressaram, o concorrente, que tinha 30 anos na altura, estava com falta de ar e com tonturas, e um médico decidiu enviar Robert imediatamente para o hospital devido ao seu histórico de ataques cardíacos. Neste castigo, também Dave Levey estava com o braço engessado.

Poucos dias depois, Robert voltou ao 'Hell's Kitchen'. No entanto, teve que abandonar o programa porque foi diagnosticado com pericardite, uma inflação da membrana que reveste o coração. Para muitos internautas, este foi o pior castigo do programa e acusam Gordon Ramsay de irresponsabilidade.

Castigo psicológico

Os castigos em que é dito aos concorrentes "hora do lanche" são os mais brutais porque lhes é servido todo o tipo de comida estranha, como sopa de cabeça de peixe e feto de pato cozido, mais conhecido como balut, que consiste em ovos de pato com embriões parcialmente desenvolvidos, e é consumido nas Filipinas, China, Camboja e Vietname. O objectivo? Ver até onde os participantes são capazes de aguentar.

No entanto, existe um castigo em especial que nunca mais sairá da cabeça dos fãs de 'Hell's Kicthen' (e muito menos da dos concorrentes) e que é algo recorrente em várias temporadas do formato americano: trata-se do batido da tripa de peixe que levou alguns participantes a vomitar (por exemplo, na temporada 17 Elise Harris recusou-se a beber).

Recorde-se que o próximo episódio do formato português de 'Hell's Kitchen', com o chef Ljubomir Stanisic, vai ser transmitido já este domingo, dia 25 de abril, na SIC.