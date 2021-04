RUI VALIDO

Reencontrar os filhos é um dos maiores sonhos de Jennifer Silva, ex-candidata do programa Hell's Kitchen. A viver em Portugal há dois anos e meio, a cozinheira natural de Cabo Verde não está com os filhos há um ano meio e há cerca de seis meses, deixou de estabelecer o contacto com estes.

"O que me deixa mais triste é não conseguir falar com eles. Antes, eles moravam com a minha mãe, falava com eles todos os dias, eram videochamadas a toda a hora. Mas depois eles foram morar com o pai e, desde então, não tenho contacto com os meus filhos", contou-nos em entrevista.

Entretanto, esta quarta-feira, 28 de abril, Jennifer esteve no programa Casa Feliz, e teve a surpresa que há muito esperava: regressar a Cabo Verde e reencontrar a família.

"A produção da 'Casa Feliz' e todas as pessoas que nos contactaram, todos nós temos uma mensagem para si Jennifer, muito em breve vai voltar à sua terra. Vai voltar a Cabo Verde e poder abraçar os seus queridos filhos", anunciou João Baião, deixando Jennifer visivelmente emocionada.

Recorde-se que a ex-candidata do programa da SIC viu-se obrigada a separar dos filhos quando foi diagnosticada com cancro da mama. após a chegada a Portugal, inicialmente para umas férias com as duas crianças (mais detalhes aqui).

Veja o momento no vídeo abaixo: