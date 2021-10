DR

Tatiana Valério, ex-namorada de João Menezes?, esteve a responder às perguntas dos fãs no Instagram.

João Menezes está a participar na nova temporada do programa da SIC, Quem Quer Namorar com o Agricultor? - Tudo Por Tudo e está novamente à procura do amor. Por isso, um seguidor de Tatiana Valério não resistiu em perguntar-lhe o seguinte: "Mete-te confusão o João estar a participar de novo?". "De todo! Porque faria?", respondeu a jovem da Margem Sul.

Tatiana Valério/Instagram

Já em abril deste ano, Tatiana Valério esteve a satisfazer a curiosidade dos seus seguidores nos Stories do Instagram e fez uma revelação inesperada sobre a sua relação com João Menezes, depois de os dois terem garantido que continuavam amigos: “Não temos contacto”.

Recorde-se que Tatiana Valério é mãe da pequena Maria Constança, de 1 ano, fruto da sua relação com Joaquim, que era amigo de João Menezes, o agricultor por quem se apaixonou na altura . Os dois ter-se-ão conhecido durante as gravações do programa da SIC.