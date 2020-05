João Menezes e Tatiana Valério formaram um dos casais mais queridos dos portugueses da segunda temporada do programa da SIC Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, mas a relação acabou por não vingar depois do fim do programa.

“Foi uma história muito bonita pela forma como aconteceu, mas a realidade depois é outra”, confessou o madeirense em entrevista a Júlia Pinheiro, acrescentando que voltou a encontrar o amor ao lado de uma mulher que já conhece há muito tempo e com a qual já tinha tido uma história. Foi o retomar de um amor antigo, numa altura em que ambos já estão mais maduros, contou.

Quanto a Tatiana Valério, não encontrou o homem da sua vida no agricultor João Menezes, mas acabou por encontrar outro amor que a fez mudar-se para o Alentejo, Joaquim, um conhecido do participante do programa da SIC. Os dois deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, uma menina, Maria Constança, no passado dia 28 de março.