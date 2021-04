DR

“Continuas amiga do João?”. Foi esta a pergunta colocada por um internauta a Tatiana Valério nas redes sociais, referindo-se ao madeirense João Menezes, que a jovem conheceu no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, em 2019. Na altura das gravações, os dois apaixonaram-se e ainda ficaram juntos algum tempo, tendo Tatiana trocado a sua vida na cidade pelo Alentejo.

No entanto, a relação acabou por não funcionar e a jovem reencontrou o amor ao lado de Joaquim, que, alegadamente, era amigo de João Menezes. Os dois estão juntos desde então e até já têm uma filha em comum: Maria Constança, que completou um ano no passado dia 28 de março.

Instagram

Quando anunciaram a sua separação, Tatiana Valério e João Menezes garantiram que continuavam amigos, mas, atualmente, a realidade é outra. “Não temos contacto”, garantiu a jovem nos Stories do Instagram, satisfazendo a curiosidade dos seus seguidores.