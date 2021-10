Estreou este domingo a nova temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'. João Menezes, Catarina Manique, Francisco Martins e João Neves estão de coração livre e aberto, mas chegaram a pensar que tinham encontrado o amor com candidato(a)s do programa (exceto Ivo Pires). Afinal, o que falhou?

>> JOÃO MENEZES SOBRE TATIANA VALÉRIO: "VIMOS QUE NÃO ÉRAMOS COMPATÍVEIS"

O madeirense de Montemor-o-Novo falou sobre a sua relação com Tatiana Valério, uma paixão que, infelizmente, não teve o final feliz que desejava. "De facto acabei por me apaixonar e viver uma linda história de amor (...) Passando aquela fase da bonita paixão e retomando o nosso dia a dia, vimos que de facto não éramos compatíveis e acabou por ir cada um para seu lado", diz.

Ainda assim, o agricultor continua a acreditar no amor. "Ainda não desisti. Espero encontrar boas pessoas e boas almas", diz João Menezes e acrescenta que quer muito constituir família.

>> CATARINA MANIQUE E ANTÓNIO HIPÓLITO: "FICOU UMA BOA AMIZADE"

Catarina Manique e António Hipólito conheceram-se nos bastidores do programa 'Domingão Especial Agricultores', da SIC, e namoraram durante nove meses. Os dois decidiram seguir caminhos separados e a agricultora do Fundão já tinha explicado os motivos que levaram à separação: “Nós há algum tempo percebemos que as coisas não estavam a dar certo e que o que havia entra nós era mais amizade do que amor".

Este domingo, Catarina Manique voltou a falar sobre a relação: "Vivemos a nossa história de amor. Infelizmente terminou mas ficou uma boa amizade".

"Mais alegre e menos chorona", agricultora revela que mudou "bastante" e tem esperança em encontrar finalmente o amor.

>> FRANCISCO MARTINS E RITA FERREIRA: "SENTI QUE A PESSOA ESTAVA A SER FALSA CAMIGO"

Francisco Martins, mais conhecido por Chico das Aventuras, escolheu Rita Ferreira, a Cenourinha, mas a relação terminou, segundo a TV7 Dias, devido a uma traição por parte do agricultor.

Chico das Aventuras diz ter aprendido com a segunda temporada da experiência e acredita que esta é a derradeira oportunidade de encontrar a mulher da sua vida. "Pensei mais com o coração e não com a razão (...) O último programa que eu participei não correu bem. Senti que a pessoa estava a ser falsa comigo e nem para amigo deu para ficar", diz, mas garante que, agora, vem com "melhores expetativas".

>> JOÃO NEVES E ISABEL ALMEIDA: "NÃO CORREU TÃO BEM COMO DESEJÁVAMOS"

O agricultor da primeira temporada do programa apaixonou-se por Isabel Almeida, mas os dois decidiram colocar um ponto final na relação. "Não fica rancor, não tenho mágoa de nada. Viveria tudo o mesmo porque fui muito feliz", diz e acrescenta: "Não voltei a estar com ninguém".

Com "um vazio", o agricultor de Elvas revela que está diferente e está esperançoso em finalmente encontrar o amor da sua vida. “Estou de coração aberto e tenho fé que é desta vez que vai haver casamento a sério", garante.

>> IVO PIRES

Ivo Pires, o agricultor de Vinhais, também faz parte do núcleo de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor? - Tudo Por Tudo' e escolheu Patrícia. No entanto, tudo não passou de uma grande amizade: "O que houve lá foram grandes amizades. Amizade é amizade e amor é amor. O que foi lá ficou e o que importa é o que vem agora".

A mãe, Dona Zélia, está expetante com esta nova edição do programa e diz: "O meu Ivo já merece ser feliz". Será desta?