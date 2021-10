É já este domingo, 10 de outubro, que estreia a temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?- Tudo por Tudo. Os agricultores, João Neves, Catarina Manique, João Menezes, Ivo Pires e Francisco Martins partem novamente à procura do amor, numa aventura no campo que promete ser inesquecível. Desta forma, decidimos recordar os casais que nasceram nas anteriores edições do programa da SIC.

>> João Neves e Isabel Almeida

João Neves e Isabel Almeida formaram um dos casais mais mediáticos da primeira temporada do programa da SIC. Desde o momento em que se conheceram, a cumplicidade foi imediata. A paixão acabou por despertar entre ambos e chegaram mesmo a celebrar uma festa de noivado que foi exibida na reta final da primeira edição do formato. A relação ainda durou alguns meses após o fim do programa da estação de Paço Arcos, mas o agricultor de Elvas e a candidata de Torres Novas decidiram seguir caminhos separados.

>> Tatiana Valério e João Menezes

Outro casal que nasceu na primeira temporada de Quem Quem Quer Namorar Com o Agricultor? foi João Menezes e Tatiana Valério. O agricultor e a jovem não resistiram aos encantos um do outro e decidiram viver a paixão para lá das câmaras. Tatiana Valério chegou mesmo a trocar a sua vida na cidade pelo Alentejo, porém a relação acabou por terminar algum tempo depois e ambos fizeram questão de realçar que continuavam amigos.

Entretanto, a jovem refez a sua vida amorosa e deu as boas-vindas à primeira filha, Maria Constança, que completou um ano no passado mês de março.

>> Cátia Lopes e Miguel Pereira

Cátia Lopes e Miguel Pereira conheceram-se na segunda temporada do programa da SIC. No final da experiência, o agricultor e a esteticista assumiram-se apaixonados e mantiveram uma relação que durou até maio do ano passado.

>> Wênnia Emanuelly e Emanuel Costa

Wênnia Emanuelly e Emanuel Costa perderam-se de amores um pelo pelo outro na segunda edição de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. A jovem brasileira conquistou o coração do agricultor de Vilar Seco, Viseu, e os dois acabaram por ficar juntos depois do fim do formato. Fizeram planos para casar e chegaram a enfrentar a dura perda do primeiro filho em comum, quando Wênnia sofreu um aborto espontâneo.

Entretanto, em maio de 2020, a jovem anunciou nas redes sociais que o relacionamento havia chegado ao fim, sem esquecer de destacar o carinho e admiração que nutrem um pelo outro. "Descobrimo-nos, vivemos muito intensamente tudo que poderíamos, não importa o que fosse. Companheiros, cúmplices, amor de verdade, sabe? Igual àquele dos filmes. E foi, um filme da vida real. Além disso criámos admiração, respeito, mais amor e carinho um pelo outro. Nada foi por acaso", confidenciou na altura.

>> Maria João Ramos e Francisco Tomé

Conheceram-se e apaixonaram-se durante a terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e, desde então, nunca mais se largaram. Francisco Tomé e Maria João Ramos vivem dias felizes e sonham com o dia em que vão poder finalmente trocar alianças.

No final de 2020, o casal anunciou o casamento marcado para junho deste ano. Porém, a pandemia acabou trocar as voltas ao agricultor e à agente imobiliária e ambos optaram por adiar o enlace para 2022. Segundo a revista TV Mais, Maria João mudou-se recentemente de armas e bagagens de Lisboa para o Alentejo, onde vive com Francisco Tomé.

>> Dalila Gomes e João Paliotes

João Paliotes e Dalila Gomes foram um dos pares que nasceram na terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e continuam juntos até hoje. Embora o caminho até aqui não tenha sido fácil e tenha havido momentos de separação pelo meio, o agricultor de Monforte e a relações-públicas de Alcochete deram recentemente as boas-vindas à primeira filha comum e não podiam estar mais felizes.

>> Angel Magalhães e António Hipólito

Ela foi uma das pretendentes de João Neves na primeira temporada do programa SIC e ele um dos agricultores da segunda edição do formato. Ainda que não tenham participado na mesma temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, os caminhos de António Hipólito e Angel Magalhães acabaram por se cruzar.

Segundo declarações da escritora à imprensa, os dois conheceram-se através da internet e terão vivido um romance de vários meses e terá havido, inclusive, um pedido de casamento.

>> Catarina Manique e António Hipólito

Catarina Manique terminou a experiência em Quem Quer Namorar Com o Agricultor sem escolher nenhum pretendente w acabou por encontrado o amor lado de António Hipólito, um dos agricultores da segunda temporada do programa. Os dois conheceram-se durante uma emissão especial do programa Domingão dedicada a Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, no início de agosto passado, e a empatia foi imediata. Entretanto, a partir do momento em que se conheceram, os dois trocaram várias mensagens e não tardou muito até que se apaixonassem. Estiveram juntos durante nove meses, tendo a relação chegado ao fim recentemente.

>> Sara Barbosa e Luís Feijão

Sara Barbosa e Luís Feijão foram um dos casais que nasceu na quarta temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Durante a experiência, os dois jovens foram-se aproximando aos poucos até despertar a paixão entre ambos e nunca mais se largarem. Atualmente, vivem a mais de 300 quilómetros de distância um do outro. Ele em Cabeço de Vide, no Alentejo, e ela na Lixa, na região Norte do país. Para colmatar a distância, o casal divide-se, desta forma, entre o norte e sul de Portugal. Quanto aos planos para o futuro, Sara e Luís optam por desfrutar o momento, mas não descartaram a possibilidade de morarem juntos.

>> Leandra Ricardo e Aurélio Pinto

Qual é a distância entre Viseu e Lisboa? Para Aurélio Pinto e Leandra Ricardo a resposta é simples: o amor que os une é mais forte que todos os quilómetros percorridos. Conheceram-se na quarta temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, apaixonaram-se e agora estão a construir uma bonita história. A distância não é um entrave à felicidade do casal, que começa a ter os primeiros projetos em comum. Em entrevista ao site do Fama Show, Aurélio confidenciou-nos que Leandra, que trabalha em marketing, está a ajudar o agricultor na gestão das redes sociais da Quinta da Estaca.

>> Telma Perrelon e Diogo Moreira

Diogo Moreira terminou a quarta temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? Ao lado de Ana Soares. Porém, a relação acabou por não vingar e o agricultor encontrou recentemente o amor ao lado de Telma Perrelon, ex-pretendente de Luís Feijão, também da quarta edição do programa da SIC. Nas redes sociais, o casal partilhou uma fotografia do pedido de namoro.