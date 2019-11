Tatiana Valério está grávida. A ex-concorrente do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' espera a chegada do primeiro filho, adianta a TV Mais. De acordo com a publicação, a jovem não sabe ainda o sexo do bebé e prefere não revelar a identidade do pai da criança.

Tatiana revelou ainda à publicação que a gravidez não foi planeada e que o bebé deverá nascer no primeiro trimestre do próximo ano.

Recorde-se que Tatiana e João Menezes terminaram o namoro em julho deste ano, com um anúncio feito nas redes sociais. A relação durou apenas mais quatro meses depois do fim das gravações do programa.