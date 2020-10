Instagram

Muito se tem especulado sobre a identidade do pai da filha de Tatiana Valério, uma das primeiras concorrentes do programa da SIC, Quem Quer Namorar Com O Agricultor.

Apesar de sempre ter escondido a identidade do namorado, esta quinta-feira, 29 de outubro, fez uma publicação na sua conta de Instagram onde não só mostrou Joaquim, como adiantou ainda alguns pormenores do seu relacionamento.

»REVELADA A IDENTIDADE DO PAI DO FILHO DE TATIANA VALÉRIO, CONCORRENTE DE ‘QUEM QUER NAMORAR COM O AGRICULTOR?’«

A ex-concorrente revelou que conheceu o atual namorado durante as gravações do programa da SIC e há até quem diga que Joaquim era amigo de João Menezes, o agricultor com quem Tatiana chegou a namorar.

Na publicação que fez, confessou: "Como sabem nunca falei sobre este assunto mas diferentes fases da vida pedem diferentes posturas. Já não é segredo para ninguém que conheci o meu namorado, o pai da Maria e, consequentemente como carinhosamente lhe chamo nos dias em que estamos chateados, "gajo que vive cá em casa", durante as gravações do programa. O mamífero tem nome, Joaquim".

Reprodução Instagram, DR

"Nunca me senti na necessidade de o esconder nem na obrigação de o mostrar, mas, com todo o reboliço do programa e da gravidez tomei (tomámos) a decisão de o resguardar. Até porque ele é besta brava do campo e de uma sensibilidade extrema a este tipo de questões ... não fosse o diabo fazer das suas!", prosseguiu.

Tatiana deu ainda alguns pormenores sobre o namorado e relacionamento que os dois foram criando ao longo do tempo: "É agricultor (mas daqueles a sério), é alentejano (daqueles que todas as coisas são "dum cabr**"), e arrepende-se até hoje do dia em que me conheceu (azar!)".

»TATIANA VALÉRIO E A DURA REALIDADE DO PÓS-PARTO: “EU USO FRALDA”«

"Fizemos todo o percurso ao contrário, e cada vez que olho para a nossa filha penso sempre 'e que bem feito que ficou meu deus'", acrescentou ainda.

Por fim, declarou: "Não sei se somos uma família normal, somos imperfeitos, estamos a aprender a ser pais e todos os dias aprendemos a viver juntos. Eu pessoalmente acho-me super madura sempre que chego ao fim do dia e ele ainda respira".

Instagram