Cerca de quatro meses depois de ter sido oficializado o afastamento do príncipe Harry e da mulher, Meghan Markle, do núcleo sénior da família real britânica, a atriz participou num evento e o seu discurso dirigido a jovens não está a ser muito bem aceite no Reino Unido.

Tudo aconteceu no Girl Up 2020 Leadership, onde a duquesa de Sussex deixou conselhos a raparigas sobre como afirmar-se na sociedade. “É difícil desafiar aqueles que estão no poder… Oiçam, às vezes não é óbvio o que devemos fazer. Muitas vezes, o medo paralisa-nos e impede-nos de ser corajosos e audazes, mas não subestimem que vocês tenham algumas das respostas. Não subestimem a vossa capacidade de enfrentar o medo”, começou por dizer Meghan Markle.

“Vocês têm enraizada nas vossas convicções a capacidade de criar um mundo que sabem ser justo e gentil. O vosso instinto vai dizer o que está certo e o que está errado, o que é justo e injusto. A parte mais difícil – e foi a parte mais difícil para mim – é seguir aliar convicções com atitudes”, confessou ainda a mulher do príncipe Harry de Inglaterra.

Embora a antiga estrela da série Suits nunca tenha referido a família real britânica, nem o lugar que ocupou no seio da mesma enquanto representante da Coroa, a verdade é que as suas palavras podem se transpostas à sua vida nessa fase e, como tal, estão a causar bastante desconforto.

De acordo com o Daily Mail, a rainha Isabel II de Inglaterra está muito desapontada pois depositou toda a sua confiança na mulher que conquistou o coração de Harry, o seu neto mais rebelde, mas também o seu preferido. Os súbditos também manifestam o seu desagrado nas redes sociais, especialmente no Twitter, defendendo que Meghan está a “cuspir no prato onde comeu” e que não deveria fazer este tipo de declarações em público. “É inevitável pensar que ela está a falar da família real. Não deveria fazê-lo porque sempre foi acarinhada por todos os britânicos, de uma forma que Kate, por exemplo, nunca foi numa fase inicial do seu namoro com William”, escreve um internauta citado pelo tabloide.