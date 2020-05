Reprodução Instagram, DR/ Getty Images

Quando a série 'Suits' foi lançada, há cinco anos, uma hospedeira de bordo começou a ser abordada pelos passageiros pelas suas incríveis semelhanças com Meghan Markle, que ficou famosa por interpretar uma personagem na série.

"Trabalhava na primeira classe como hospedeira de bordo e os passageiros diziam: 'Parece-se com aquela rapariga da Suits', disse Christine Primrose Mathis ao Daily Mail. "Primeiro, fiquei confusa, mas levei como um elogio porque eu a acho muito bonita", afirmou.

A mulher de 32 anos, que vive em Perth Amboy, Nova Jersey, ficou realmente surpreendida com os comentários e desde então tem conversado em entrevistas à imprensa internacional sobre a experiência, sobretudo quando os duques de Sussex casaram em 2017. Afinal de contas não são todos os dias que alguém é confundido com um membro da realeza.

A hospedeira de bordo revelou que tem interesse em participar num filme sobre a vida da mulher do príncipe Harry. “Muitas pessoas têm-na como inspiração, mas como não conseguem falar com ela, vêm atrás de mim, acho que sou o que tem de mais parecido”, explicou.

Devidos aos traços idênticos, Christine inscreveu-se numa agência de modelos e recebe vários vídeos de fãs que a confundem com Meghan. "Uma vez, eu estava a voltar de uma sessão de fotografias em Los Angeles e uma funcionária do aeroporto estava muito animada porque pensou que eu era a Meghan Markle, mas depois viu o meu passaporte e ficou envergonhada, mas achei tão engraçado", recordou.

Apesar dos elogios, a hospedeira de bordo também tem recebido algumas críticas nas redes sociais. "As redes sociais podem ser cruéis. Já comeram que estou a tentar ser ela ou que o meu cabelo e maquilhagem são os mesmos. O meu cabelo sempre foi assim", revelou.

Christine também publicou um vídeo no Tik Tok onde se veste como Meghan Markle e os internautas ficaram impressionados com as semelhanças. O sonho é interpretar a duquesa de Sussex caso surja um filme sobre a sua vida.