Max Mumby/Indigo

Várias polémicas da família real britânica estão a ser reveladas com a publicação de novos livros, entre elas o gasto excessivo do príncipe Harry e Meghan Markle. De acordo com o livro ‘The Royals At War’, do jornalista Dylan Howard, esse foi o motivo da discussão com o príncipe William.

Segundo o Daily Mail, fontes ligadas à Casa Real disseram ao escritor que o duque de Cambridge ficou incomodado com o fato do irmão e da esposa estarem a gastar demasiado dinheiro. William terá chegado ao limite após descobrir que Meghan teria pago seis mil dólares (cerca de cinco mil euros) por uma série de sessões de acupuntura e 36 mil euros num resort de luxo em Inglaterra.

“Os gastos do Harry foram um fatores fundamentais para a fissura que se abriu entre ele e o irmão, Príncipe William”, lê-se no livro, como noticia o jornal britânico. A obra relata inclusive que o filho mais velho do príncipe Carlos sempre se mostrou receoso em relação ao relacionamento de Harry com Meghan, incentivando para que o irmão fosse mais devagar no início do namoro.

Recorde-se que Harry e Meghan Markle estão a viver numa luxuosa mansão em Beverly Hills e pagam 250 mil dólares por mês de aluguer.

Max Mumby/Indigo