Max Mumby/Indigo

O príncipe Harry foi visto esta terça-feira, dia 30 de junho, a andar de bicicleta sozinho pelas ruas de Malibu, na Califórnia. Recorde-se que o duque de Sussex mudou-se para Los Angeles, onde mora atualmente com Meghan Markle e o pequeno Archie, após deixarem de ser "membros sénior" da família real para se tornarem financeiramente independentes.

Apesar da atual pandemia do novo coronavírus, o filho mais novo da princesa Diana parece estar a desfrutar e a conhecer melhor a cidade. "Harry estava a andar de bicicleta em Surfrider Beach, também conhecida como First Point, onde surfistas são vistos a entrar. Ele estava sozinho, vestia uma roupa branca com vermelho e preto e, é claro, estava a usar um capacete", contou uma fonte ao Hollywood Life.

"Parecia que ele ia surfar porque estava a ver as ondas. O Harry parece estar a desfrutar da vida pós-afastamento da realeza à moda da Califórnia", afirmou a mesma fonte. Tudo aponta para que Harry tenha mesmo ido fazer surf, o que não seria algo novo porque há uns anos Harry e o irmão mais velho, o príncipe William, também foram 'apanhados' a praticar a modalidade.

De acordo com a testemunha, o neto de Isabel II estava "totalmente calmo e normal" e não tinha nenhum sem guarda-costas por perto.