Karwai Tang

Os alegados desentendimentos entre Kate Middleton e Meghan Markle não são novidade, mas um escritor disse estar a lançar um novo livro que revela todos os detalhes sobre o incidente que deteriorou a relação entre as duas.

Em entrevista ao DailyStar, o autor Tom Quinn contou alguns pormenores. "Meghan perdeu a paciência com um membro da equipa de Kate à frente de Kate. A razão para isso foi que Meghan não sentiu que essa pessoa estava a dar-lhe o tipo de atenção que merecia", explicou.

Segundo o escritor, a esposa do príncipe Harry estava incomodada com a forma como era tratada em comparação com a futura rainha do Reino Unido. "Era quase como se aquele encontro resumisse para Meghan o seu problema, que ela é uma princesa e é a número dois", contou. Recorde-se que a irmã de Meghan já tinha comentado sobre os ciúmes que a irmã tinha de Kate.

Meghan terá pedido algo a essa pessoa que trabalha para Kate, mas não obter a resposta esperada. "Meghan perguntou a essa pessoa que trabalha para Kate, que disse: 'Desculpa, não posso fazer isso porque trabalho para Kate', e a Meghan sentiu que tinha sido colocada no lugar porque quando se torna em uma princesa, assume que quando pede aos funcionários para fazer algo, eles façam", disse.

"Ela é muito sensível por não ser tratada com o mesmo respeito que sente que Kate é, por isso pode reagir mal", acrescentou.

A situação com o membro da equipa deixou a mulher do príncipe William bastante chateada, de acordo com Tom. "Kate ficou horrorizada, ficou muito chateada porque gosta muito desse membro específico da sua equipa e achou que a reação de Meghan foi completamente inaceitável", disse.