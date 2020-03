Getty Images

Quando saíram de Londres, Inglaterra, com o intuito de terem uma vida mais tranquila e “pacífica”, como o príncipe Harry referiu, os duques de Sussex rumaram a Vancouver, no Canadá, onde já tinham passado alguns meses e onde, aliás, viveram juntos os primeiros momentos do namoro.

>> PRÍNCIPE HARRY CONFESSA-SE “DESILUDIDO” COM A AVÓ: “ESPERAVA PODER CONTINUAR A REPRESENTAR A RAINHA”

Contudo, agora que a sua saída do núcleo central da família real britânica está prestes a tornar-se oficial, Harry e Meghan já estarão instalados em Los Angeles, nos Estados Unidos. A notícia é avançada pelo jornal The Sun, que adianta que a mudança já estava prevista, mas acabou por ser precipitada pelo avanço rápido da Covid-19 em todo o mundo. O casal teve, de acordo com o tabloide, medo que as fronteiras fossem fechadas e os seus planos não pudessem cumprir-se.

Chris Jackson

>> COM MEGHAN DO OUTRO LADO DO ATLÂNTICO, KATE MIDDLETON SOMA PONTOS JUNTO DOS BRITÂNICOS

Los Angeles é a cidade onde Meghan Markle sempre viveu até se mudar para o Canadá por causa das gravações da série Suits e é onde a sua mãe, Doria Ragland, ainda vive. Agora que Harry está longe da sua família e a sua mulher está apostada em retomar a carreira de atriz, ter o apoio de Doria na educação do filho, Archie, que completa um ano em maio, será fundamental.

>> CASA REAL REAGE À PARTICIPAÇÃO DE MEGHAN MARKLE EM ‘REALITY SHOW’

A saída oficial de Harry e Meghan do núcleo sénior da família real britânica está marcada para esta terça-feira, 31 de março, mas o último evento em que ambos compareceram aconteceu no passado dia 9, no Reino Unido. Depois disso, o casal viajou para o Canadá e dias depois instalou-se em Los Angeles.