Chris Jackson

Foi com grande surpresa para os súbditos britânicos que Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra anunciaram no início de janeiro a renúncia aos deveres reais. O casal manifestou a sua vontade de ser “financeiramente independente” e dividir o seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte.

Entretanto, a poucos dias dos duques de Sussex de deixarem de ser oficialmente membros séniores da família real britânica, é conhecido o primeiro projeto profissional de Meghan Markle após a renúncia aos deveres reais.

Esta quinta-feira, 26 de março, a Disney anunciou que a mulher de Harry será a narradora do documentário Elephant, cuja estreia está prevista para 3 de abril, na plataforma de streaming Diseny+, serviço que chega a Portugal no verão.

De acordo com o jornal The Times, Meghan Markle doará parte do seu salário Elephants Without Borders, instituição ajuda a procurar e proteger animais de caçadores furtivos.