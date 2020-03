WPA Pool

“Ela é mesmo linda”. Esta foi a frase que um jovem estudante da escola Robert Clack Upper, em Londres, disse quando estava ao lado de Meghan Markle, e que fez manchetes.

Para assinalar o dia 8 de março, a duquesa de Sussex fez uma visita surpresa à instituição, mas quem acabou surpreendida foi a própria. Meghan pediu a "um jovem corajoso" para discutir a importância do Dia Internacional da Mulher e Aker Okoye voluntariou-se, subiu ao palco e deu-lhe um beijo na bochecha.

Antes de fazer o discurso, o jovem de 16 anos não resistiu em elogiar a norte-americana: “Ela é mesmo linda, não é?”. A esposa de Harry riu e bateu palmas, dando a entender que achou piada ao momento e, de seguida, fez um gesto com o dedo negando a afirmação do adolescente.

"Eu tive que dizer a verdade", disse ainda Aker, enquanto os colegas aplaudiam. O jovem terminou então referindo que as mulheres são a base da sociedade: "Só quero lembrar-vos o quão forte a nossa comunidade é com as mulheres dentro dela", afirmou.

O seu discurso valeu-lhe um grande abraço da ex-atriz, algo que deixou o jovem radiante. "Confiança incrível, vocês não concordam?", brincou, por fim, Markle.

Mais tarde, em declarações ao The Sun, Okoye disse que o seu "coração estava a disparar" quando subiu ao palco. "Ela não pareceu importar-se por a ter beijado e dizer que ela era linda. Ela riu, junto com toda a escola”, afirmou.