Quando Meghan Markle chegou à família real britânica todos os olhares se viraram para ela e a sua cunhada, Kate Middleton, até então centro de todas as atenções, passou para segundo plano. Uma mudança de posição que, de acordo com a imprensa britânica, gerou alguma animosidade entre as duas e até entre os respetivos maridos, os príncipes Harry e William.

Mas agora que a ex-atriz se afastou da família real e se mudou para o Canadá, levando consigo o marido e o filho de ambos, Archie, de nove meses, é a vez de Kate voltar a brilhar e recuperar o seu lugar de destaque. Conquistar os britânicos recorrendo a temas que lhes são queridos faz parte deste plano de ‘sedução’.

Na página oficial do Palácio de Kensington no Instagram, foi partilhado um vídeo da duquesa de Cambridge, no qual esta fala do projeto Five Big Questions, que tem como principal objetivo descobrir quais os desafios que os pais enfrentam, sobretudo na área da saúde e da educação. Por agora, mais de 200 mil pessoas responderam ao inquérito da Royal Foundation e a mulher do príncipe William lembra que ainda podem fazê-lo.

