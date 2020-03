Getty images, Pool/Max Mumby

Quando decidiu deixar de integrar o núcleo sénior da família real, para poder ter uma “vida tranquila” com a mulher, Meghan Markle, e o filho de ambos, Archie, de nove meses, o príncipe Harry não terá analisado tudo o que poderia perder. O anúncio público terá apanhado a rainha Isabel II de Inglaterra de surpresa, o que, dizem os especialistas em realeza, fez com que ela não protegesse tanto o neto como este estaria à espera.

Chris Jackson

Numa das suas últimas aparições públicas no Reino Unido, um jantar solidário organizado pela fundação Sentebale, que criou em 2006 para ajudar crianças carenciadas, o príncipe Harry deixou transparecer alguma desilusão durante o seu discurso. “A decisão que tomei para mim e para a minha mulher, de dar um passo atrás, não foi tomada de ânimo leve. Foram muitos meses de conversas, depois de muitos anos de desafios. Eu sei que nem sempre fiz tudo da melhor forma, mas neste momento não havia outra opção”, começou por dizer o duque de Sussex.

Reprodução Instagram, DR

A menos de um mês da formalização da saída, marcada para 31 de março, Harry confessou ainda: “Nós esperávamos poder continuar a representar a rainha, a Commonwealth e as associações militares, sem o financiamento público. Infelizmente, isso não é possível”.

Getty Images

De acordo com Richard Fitzwilliams, especialista em realeza, o que mais está a custar ao neto de Isabel II é o facto de ter sido também forçado a afastar-se dos seus cargos militares e de, consequentemente, não poder usar os uniformes. Tendo ele sempre estado ligado à vida militar e até servido no Afeganistão isto é algo que o “deixa profundamente triste e desiludido”.

O Daily Mail revela também que Harry e a rainha Isabel II estiveram reunidos durante cerca de quatro horas no Palácio de Buckingham, no último domingo. O encontro foi privado, pelo que não se sabe o teor da conversa de avó e neto, mas terão certamente falado dos pormenores deste afastamento voluntário do duque de Sussex.

Enquanto tudo isto acontece no Reino Unido, Meghan Markle continua no Canadá com o pequeno Archie, alegadamente empenhada em recuperar a sua vida como atriz.