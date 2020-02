Com a notícia da saída de Harry e Meghan ainda a ser digerida, a Casa Real britânica debate-se todos os dias com novas informações que surgem na imprensa de todo o mundo. E se a maior parte das notícias não merecem um comentário, há outras que não deixam Isabel II de Inglaterra indiferentes.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que Meghan Markle participaria num reality show da Netflix, intitulado I Do, Redo, um formato que “revisita casamentos falhados, que correram mal à primeira, e tenta refazer os sonhos de 10 casais dedicados”, como explica o site Page Six. Ora, a polémica instalou-se no Reino Unido. Até porque a própria duquesa de Sussex é divorciada e protagoniza agora uma união feliz ao lado do filho mais novo do príncipe Carlos e de Diana de Gales, com quem tem um filho, o pequeno Archie, de nove meses.

“Essas notícias são falsas”, afirmou o porta-voz do Palácio de Buckingham ao Daily Mail.

O referido programa é apresentado pela designer de vestidos de noiva Jessica Mulroney, uma das melhores amigas da antiga estrela da série Suits, de 38 anos, daí que se tenha especulado que também pudesse juntar-se à experiência.