WPA Pool

O príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan Markle, deixam oficialmente de pertencer ao núcleo central da família real britânica no próximo dia 31 de março e passaram a última semana no Reino Unido para cumprirem os últimos compromissos agendados. E se estes dias foram marcados por alguma polémica – depois de uma alegada zanga de Meghan com Kate Middleton a tensão foi visível em público – também serviram para os duques de Sussex mostrarem ao mundo que, apesar de tudo, continuam unidos como no primeiro dia.

Na noite do passado sábado, 7 de março, por exemplo, no Festival de Música Mountbatten, no Royal Albert Hall, em Londres, o casal foi aplaudido de pé pela plateia e não se coibiu de trocar um gesto de carinho, embora isso não seja visto com bons olhos no seio da realeza. Completamente alheios a estas regras e aos olhares reprovadores, Harry e Meghan deram as mãos, mostrando que a sua união continua inabalável.

Veja o vídeo abaixo: