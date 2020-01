Além da representação, o skate sempre foi a sua paixão. Diogo Carmona sofreu um grave acidente na linha de comboios de Cascais cujos os ferimentos obrigaram à amputação do pé esquerdo. Dois meses depois, o ator dá o primeiro sinal de esperança.

No vídeo que pode ver acima, Diogo Carmona, de muletas, acaba por saudades do skate ao fazer uma manobra. O ator já tinha publicado uma fotografia, ao lado dos familiares, em que fazia o balanço do ano de 2019.

"Aprendi que a família é o nosso pilar. E que é difícil quando não podemos confiar nela. Aprendi que somos iludidos pela comunicação social, e que a imensidão da sabedoria no final de contas é irrelevante. Feliz 2020", rematou.

"Se não posso confiar na minha mãe, em quem posso confiar?"

Recorde-se que Diogo Carmona foi notícia no verão de 2018 por acusar a mãe de o expulsar de casa, após lhe roubar milhares de euros. Na altura, a mãe preferiu defendeu-se das acusações afirmando que o jovem tinha problemas do foro psicológico.

>> Diogo Carmona pede ajuda nas redes sociais: “A minha mãe roubou-me milhares de euros e expulsou-me de casa”

Entre outros projetos televisivos, o ator integrou o elenco da série Floribella, da SIC, em 2006, ao lado de Luciana Abreu.