Reprodução Instagram, DR

A passar por momentos de alguma fragilidade, depois de ser atropelado por um comboio na linha de Cascais e de ter sofrido ferimentos graves que obrigaram à amputação do seu pé direito, Diogo Carmona não esquece aquele é, desde sempre, um dos seus maiores hobbies: o skate.

No Instagram, o jovem ator partilhou um vídeo no qual mostra as suas aptidões e na legenda escreveu: “2014. Há precisamente 5 anos”.

A caixa de comentários do post rapidamente se encheu de comentários positivos, a desejar as melhoras e a dar força a Diogo Carmona nesta fase da sua vida.

Por apurar continuam ainda as circunstâncias do acidente. Na altura, falou-se em tentativa de suicídio, até porque o jovem ator lutava contra uma depressão há já mais de um ano e já tinha feito vários apelos desesperados nas redes sociais.