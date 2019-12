O ator Diogo Carmona está a ultrapassar uma fase complicada depois de ter sofrido um acidente grave há cerca de dois meses.

O jovem de 22 anos foi atropelado por um comboio na linha de Cascais cujos ferimentos obrigaram à amputação do pé direito, ora recorde aqui.

Diogo Carmona tem sentido o carinho dos amigos mais próximos que têm partilhado mensagens de força. Desta vez o ator partilhou na sua conta de Instagram as primeiras fotografias depois do acidente, que pode ver abaixo. Em conjunto com algumas mensagens de força. "Tenho por certo que vais vencer aquilo que agora tens de enfrentar todos, todos os dias", lê-se numa das mensagens.

Recorde que uma das grandes paixões do jovem ator era o skate, saiba mais aqui.

