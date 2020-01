Reprodução Instagram, DR

Diogo Carmona partilhou uma fotografia nas redes sociais onde surge sentado numas rochas à beira-mar acompanhado de familiares. Ao lado do jovem ator ainda se pode ver as muletas que o ajudam a caminhar.

“Mais um ano a passar, este marcado por alguns capítulos mais infelizes, outros mais marcantes. Com tempo aprendemos que as pessoas vão e veêm, que a ignorância se transforma em sabedoria, descobrimos os luxos, e os bens essenciais da vida", escreveu na legenda da publicação. Recorde-se que Diogo foi colhido por um comboio, no final de outubro, e os ferimentos graves obrigaram à amputação do seu pé direito.

"Aprendi que a família é o nosso pilar. E que é difícil quando não podemos confiar nela. Aprendi que somos iludidos pela comunicação social, e que a imensidão da sabedoria no final de contas é irrelevante. Feliz 2020", rematou.

