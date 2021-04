Instagram

Trabalhar no maior restaurante do mundo, o Hell’s Kitchen, liderado por Gordon Ramsay, tem um preço. Que o diga Dew Tingley, um dos concorrentes da 19.ª temporada do programa nos Estados Unidos. A propósito da adaptação portuguesa do formato, conduzida por Ljubomir Stanisic, na SIC, o famashow.pt conta-lhe a história deste chef de 30 anos, que teve de abandonar subitamente a competição por questões de saúde.

Drew Tingley estava a cozinhar para Gordon Ramsay em Las Vegas quando percebeu que não conseguia aguentar mais e que precisava de assistência médica. Foi de imediato levado para o hospital e passou uma semana numa Unidade de Cuidados Intensivos. Mas, afinal, o que lhe aconteceu?

Depois de partilhar várias vezes com os colegas da equipa azul que sentia um mal-estar geral e dores no corpo, e de ter sido alertado por outro chef que utilizou a casa de banho depois de lá estar estado que a cor da sua urina tinha a cor alterada, Drew Tingley foi visto por um médico e, no final desse episódio, Gordon Ramsay anunciou que não voltaria à competição.

Mais tarde, num direto do Instagram, explicou tudo. Dias antes de já não aguentar mais, o famoso chef britânico tinha-o avisado para colocar um cinto porque estava a perder as calças durante o serviço. Mas havia uma explicação: uma súbita perda de peso. Drew emagreceu dez quilos em sete dias e confessa: “A pressão é surreal… não dormimos, não comemos corretamente”.

Certo é que, durante o internamento, chegou o diagnóstico: sofria de rabdomiólise, uma síndrome provocada pela destruição das células músculo-esqueléticas, que liberta substâncias intracelulares tóxicas para a corrente sanguínea, prejudicando o normal funcionamento do organismo, e que está normalmente associada a insuficiência renal grave.

Embora a doença tenha sido detetada numa fase inicial, o Drew Tingley ficou com uma doença de rim crónica. Ainda assim conseguiu recuperar e pode fazer uma vida normal. Até já voltou ao trabalho num restaurante da sua terra natal, a Pensilvânia.

Sobre a saída inesperada e repentina da Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay lamenta não ter tido a oportunidade de dizer adeus. “O que mais me dói é não ter podido voltar e despedir-me”, concluiu.