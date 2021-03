Passaram duas semanas desde a entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey onde quase nada ficou por dizer. Além de revelarem o sexo do bebé, Meghan Markle acusou a família real de racismo, assumiu que pensou em suicídio e que Kate Middleton a fez chorar antes do casamento. Harry falou ainda sobre a relação com o pai e parece que agora há novidades.

No último fim de semana, uma semana depois da entrevista explosiva, Harry terá conversado com o príncipe Carlos e o irmão, William. Quem o diz é a apresentadora do CBS Morning e melhor amiga de Oprah, Gayle King. "Bem, eu não estou aqui a tentar dar notícias de última hora, mas eu na verdade liguei [para o Harry e Meghan] para saber como estava e é verdade. O Harry falou com o irmão e com o pai também", começou por dizer.

"A palavra que me deram sobre essas conversas foi a de que não foram 'produtivas'. Mas eles estão contentes de que pelo menos reabriu o espaço para uma conversa", comentou segundo a People.

Gayle adiantou que quando falou com os duques de Sussex nenhum elemento da família real tinha contacto Meghan Markle.