WPA Pool

O príncipe William e Kate Middleton foram vistos em público pela primeira vez após as declarações polémicas do príncipe Harry e Meghan Markle sobre a família real. Os duques de Cambridge visitaram a escola School21 em Stratford, Londres, para marcar o regresso das crianças às aulas e a implantação nas escolas secundárias de um projeto de saúde mental para alunos que Kate lançou nas escolas primárias em 2018.

Durante a visita, William foi questionado se já tinha falado com o irmão desde a polémica entrevista. "Não, ainda não falei com ele, mas falarei", respondeu, citado pelo jornal Telegraph. Entretanto, outra questão foi colocada: "Pode-me apenas dizer se a família real é uma família racista?". Eis a resposta do neto da rainha Isabel II: “Não somos uma família racista”.

Recorde-se que os duques de Sussex acusaram a família real de racismo, revelando que "conversas e preocupações" foram levantadas por um membro da realeza sobre a cor da pele do filho do casal, o pequeno Archie, quando este ainda não tinha nascido.

De acordo com o jornal, os assessores de William e Kate insistiram que o casal não iria responder a perguntas sobre as declarações da polémica entrevista com Oprah Winfrey. “Eles não irão responder a perguntas e preferem que não as façam. Num ambiente escolar, não é apropriado", disse um dos assessores.