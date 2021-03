Getty Images

Numa entrevista emocionante a Oprah Winfrey, Harry de Inglaterra revelou que a relação com o pai, o Príncipe Carlos, atravessa momentos difíceis e que, durante algum tempo, o progenitor não lhe atendia as chamadas.

Após as declarações polémicas, o The Sun adianta que o príncipe Carlos terá ficado profundamente magoado com as palavras do filho mais novo.

"Estamos a olhar para um pai que está profundamente magoado com o ponto onde se encontra a sua relação com o seu filho. Mas, depois de muita reflexão, ele também percebe que nada de bom virá ao prolongar a luta. Ele sente que chegou a hora de curar [as feridas]. Agora é hora de consertar a relação que se quebrou", revelou uma fonte próxima de Carlos.

"Em algum momento vão precisar de conversar, e também com o príncipe William. Eles vão entrar em contacto de uma forma ou de outra nas próximas semanas... possivelmente por escrito, ou através de uma videochamada", disse ainda.