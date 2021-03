Getty Images

Prestes a serem pais pela segunda vez, o príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan Markle não poderiam estar mais felizes. Numa entrevista exclusiva a Oprah Winfrey, durante a qual foram feitas muitas revelações e acusações à família real (saiba mais aqui), o casal decidiu aproveitar para mostrar que o afastamento significa também a quebra de todas as tradições e revelou o sexo do bebé.

Quando questionada pela famosa apresentadora norte-americana, a atriz pergunta ao marido se este pode contar e este, exultante, responde: “Vamos ter uma menina”. A bebé virá, assim, juntar-se a Archie, que completa dois anos no próximo dia 6 de maio. Embora não tenha sido revelada a data exata prevista para o parto, a duquesa de Sussex confirmou que a filha nascerá “no verão”.

Pool

Durante esta conversa, ficámos também a saber os planos de Harry e Meghan, de 39 e 36 anos, respetivamente, quanto a ter mais filhos. “Está feito”, disse o neto da rainha Isabel II de Inglaterra. E a mulher completou: “Dois está bom”.

A menina, que ocupará o 8.º lugar na linha de sucessão ao trono britânico – depois do avô, Carlos de Inglaterra, do tio William, dos primos George, Charlotte e Louis, do pai e do irmão, não receberá o título de Sua Alteza Real, mas sim de Lady. Contudo, tudo indica que o casal opte por usar Miss, com o sobrenome Mountbatten-Windsor.

Recorde-se que Harry e Meghan escolheram o Dia dos Namorados para anunciar a gravidez. Veja aqui a foto escolhida, tirada a mais de oito mil quilómetros de distância.

Esta notícia deixa o casal ainda mais feliz porque no verão passado a atriz sofreu um aborto. Lembre aqui o relato emocionado de Meghan!