Samir Hussein

A relação entre Meghan Markle e o pai não é a melhor e parece só ter piorado com o casamento com o príncipe Harry de Inglaterra, que Thomas Markle encarou como uma oportunidade de negócio para ganhar dinheiro às custas da própria filha. Muita roupa suja foi lavada na comunicação social, com o pai da atriz a acusá-la de não lhe dar a devida atenção e ainda a combinar fotografias de paparazzi na véspera do enlace. Foi, aliás, o facto deste esquema ter sido tornado público que fez com que Thomas Markle não levasse a filha ao altar e não tivesse sequer marcado presença no grande dia.

DR

Mas ainda antes disso, em agosto de 2018, o Mail On The Sunday e MailOnline, jornais da empresa de comunicação Associated Newspapers Limited, divulgaram partes de uma carta privada escrita pela mulher do príncipe Harry ao pai. Os excertos foram publicados em fevereiro de 2019 e a ex-atriz e a sua equipa de advogados processaram a agência por mau uso de informação privada, direitos de autor e violação da proteção de dados.

Sabe-se agora que o Supremo Tribunal deu razão a Meghan Markle, mas o caso só será encerrado depois de uma audiência marcada para o dia 2 de março.