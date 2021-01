Amanda Edwards

Enquanto atriz, Meghan Markle foi entrevistada uma série de vezes e partilhou vários detalhes da sua vida privada no seu antigo blogue, The Tig, nomeadamente, sobre as coisas que ama, mas também sobre o que esperar mudar em si própria.

De acordo com a revista People, numa das publicações, a mulher do príncipe Harry admitiu algumas coisas das quais não se orgulha como um hábito que tem depois de consumir algumas bebidas alcoólicas. Referindo-se às resoluções do Ano Novo, no índio de 2026, ano em que conheceu o neto da rainha Isabel II, Meghan explicou que esperar acabar com o vício de roer as unhas e dizer asneiras.

"Os palavrões vêm quando estou sobrecarregada ou por me sentir muito atrevida depois de beber alguns copos e quando se trata de roer as unhas, bem... ainda acontece com um voo turbulento ou um dia de stress. É impróprio para uma senhora", escreveu, na altura.

Nesse ano, Meghan explicou que esperava aceitar o inesperado e aproveitar as coisas que não foram planeadas. "Para este novo ano, a única coisa que pretendo fazer é abordar a vida de forma divertida. Para rir e desfrutar, para manter os meus padrões elevados, mas o meu nível de auto-aceitação mais alto", disse ainda.

"A minha resolução de Ano Novo é deixar espaço para a magia. Fazer os meus planos e ficar bem se eles às vezes não derem certo. Para definir os meus objetivos, mas para estar aberto a mudanças. Para fazer a magia saber que existe uma política de portas abertas comigo em 2016 e que é sempre bem-vindo a juntar-se à festa. Convido-o a fazer o mesmo."