Afastados da realeza e a viver nos Estados Unidos, o príncipe Harry e Meghan Markle mostram que continuam atentos ao que se passa no Palácio de Buckingham e, de acordo com o site da revista HELLO!, não ficaram indiferentes ao nascimento do primeiro filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank.

Embora tenham quebrado o protocolo – é normal os membros da família real felicitarem os seus pares com mensagens públicas, habitualmente comunicados oficiais – o príncipe Harry e a mulher enviaram uma mensagem aos recém-papás, mas quiseram mantê-la na esfera privada.

Esta atitude já era de esperar, uma vez que o casal optou por desativar a sua conta no Instagram, pela qual comunicava com os fãs e revelava o trabalho que continua a desenvolver.

De referir que, tanto Harry como o seu irmão, o príncipe William de Inglaterra, sempre mantiveram uma relação muito próxima com as suas primas Eugenie e Beatrice, filhas do príncipe André e de Sarah Ferguson.