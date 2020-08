Já teceu duras críticas, já forjou fotos para os paparazzi para darem uma imagem positiva à imprensa e a Meghan Markle, entre muitos outros escândalos que Thomas Markle, pai da ex-duquesa, já protagonizou.

Numa nova entrevista ao The Sun (novamente a um jornal dito 'tablóide), Thomas Markle regressa ao centro de uma nova polémica. “Esta é a pior altura do mundo para eles estarem a choramingar e a queixar-se de algo – porque as pessoas estão a sofrer em todo o lado devido à pandemia“, referindo-se a atitudes da filha e de Harry.

"Amo a minha filha mas não gosto daquilo em que se tornou neste momento“, sublinhou. Na mesma entrevista, Thomas Markle revelou ter ficado chocado com o facto de Meghan ter recusado proteção ao pai, proposta pela família real na altura em que teve um ataque cardíaco. As informações são da biografia não autorizada Finding Freedom, escrita por repórteres da realeza, não havendo qualquer confirmação sobre a veracidade do facto.

"Pára de mentir, pára de criar tanta dor". Leia aqui a carta que Meghan Markle terá escrito ao pai, divulgada em fevereiro de 2019.

