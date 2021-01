Instagram

Fátima Lopes anunciou há dias que a sua ligação de quase 11 anos à TVI terminou. Com a extinção do programa que conduzia nas tardes do canal, a apresentadora deveria apresentar um novo formato nas noites de sábado, mas, de acordo com Cristina Ferreira, “os advogados não chegaram a acordo” e a saída tornou-se inevitável.

>> FÁTIMA LOPES REVOLTA-SE: “QUEM NÃO SE SENTE NÃO É FILHO DE BOA GENTE”

A profissional da televisão esclareceu, em comunicado, que não tem qualquer projeto futuro definido, mas que está tranquila nesta nova fase da sua vida. E enquanto não surgem novas oportunidades, Fátima Lopes, que se assume uma pessoa de afetos e família, tem aproveitado para estar ainda presente para aqueles que lhe são mais próximos.

>> FÁTIMA LOPES RESPONDE AOS ELOGIOS DE CRISTINA FERREIRA APÓS SAÍDA INESPERADA

Desde mimos da mãe, que lhe fez uma das suas sobremesas preferidas – arroz doce -, a pequenos-almoços demorados, brincadeiras e passeios com o cão ou simplesmente ir buscar o filho, Filipe, de 11 anos, à escola a meio da tarde. Têm sido feitos destes momentos os últimos dias de apresentadora.

Veja as fotos na galeria abaixo:

1 / 5 Instagram 2 / 5 Instagram 3 / 5 Instagram 4 / 5 Instagram 5 / 5 Instagram