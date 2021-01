Instagram

Fátima Lopes confirmou no sábado, 9 de janeiro, que chegou ao fim a sua colaboração com a TVI. No comunicado divulgado nas suas redes sociais, a apresentadora não explicou os motivos que a levaram a tomar essa decisão, mas Cristina Ferreira esclareceu que “os advogados não chegaram a acordo” e aproveitou a ocasião para tecer largos elogios à colega. LEIA AQUI O TEXTO NA ÍNTEGRA!

Agora, Fátima Lopes voltou a recorrer à sua página de Instagram para esclarecer algumas notícias veiculadas por vários meios de comunicação nacionais. “Acabei de ler um artigo na revista TvMais que assenta num conjunto de mentiras sem fundamento, que para mais não servem do que para tentar branquear uma situação que não criei. De facto, não sei funcionar com a arma com que me atacam: a mentira. Não esperem, assim, que siga e alimente este caminho. Desculpem o desabafo, mas ‘quem não sente não é filho de boa gente’”, escreveu a comunicadora visivelmente incomodada.

Em causa está uma matéria desta revista semanal, na qual se refere que o salário esteve na origem do conflito entre a apresentadora e o canal. “Muito se tem especulado sobre o assunto, até porque a apresentadora ia estrear um novo programa em fevereiro, mas, segundo apurou a TvMais, o dinheiro esteve no centro das divergências entre a comunicadora e a administração da Media Capital, empresa que detém a TV”, lê-se também no site da referida publicação, que cita uma alegada fonte que terá dito: “A Fátima queria um aumento de salário. Ela auferia mensalmente 25 mil euros, só que achava que era pouco. Ela não esteve bem”.