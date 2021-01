Instagram

Ontem, dia 10 de janeiro, e já depois da TVI ter emitido um comunicado a oficializar a saída de Fátima Lopes da estação, após mais de dez anos de colaboração, a própria quis explicar a todos os que apreciam o seu trabalho o que aconteceu. “Saio com a convicção de dever cumprido e o orgulho de ter respeitado escrupulosamente, ao longo deste período, todas as minhas obrigações e deveres profissionais, com lealdade e enorme dedicação. O meu público merece-o e, quem me conhece, sabe que não o sei fazer de outra forma”, garantiu, revelando ainda que, para já, não tem “projeto futuro definido”. LEIA AQUI A PUBLICAÇÃO NA INTEGRA.

Esta mudança repentina na vida da profissional de televisão, alegadamente motiva pelo facto de não ter gostado dos novos desafios que a estação tinha para si, depois de extinto o programa que apresentava à tarde, mereceu também uma publicação de Cristina Ferreira nas redes sociais, que se desfez em elogios à colega. “Infelizmente, os advogados da Fátima e da TVI não chegaram a acordo e a Fátima sai da estação. A Fátima é uma das maiores comunicadoras do país, com um percurso irrepreensível. Espero, de coração, que continue o seu percurso de forma sólida e com muito sucesso. Da minha parte resta-me deixar-lhe um grande beijinho público”, escreveu.

E Fátima Lopes não perdeu também a oportunidade de comentar este post: “Obrigada Cristina. Desejo-te muito sucesso. Um beijinho grande”.

Embora a apresentadora não tenha falado dos motivos que a levaram a tomar esta decisão sem ter um plano definido para os próximos tempos, vários meios de comunicação nacionais garantem que em causa está o facto de se ter sentido pouco valorizada nesta nova fase do canal. No ano passado, Fátima Lopes terá sofrido uma redução bastante considerável do seu salário – passou de 30 para 18 mil euros mensais, de acordo com a Flash! – e aceitou por saber que a estação passava por sérias dificuldades. Agora que houve restruturação e uma série de novas contratações, pediu que o valor fosse novamente revisto e não houve acordo.

Certo é que as redes sociais da apresentadora se inundaram de mensagens de apoios e elogios à sua forma de trabalhar, enquanto Cristina Ferreira está a ser fortemente acusada pelos telespetadores de não valorizar o trabalho de todos de igual forma.