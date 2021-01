Instagram

Fátima Lopes deixou a TVI depois de mais de dez anos de ligação profissional e nas redes sociais recebeu um onde de mensagens de apoio, tanto de amigos e colegas, como de anónimos.

>> FÁTIMA LOPES: “SAIO COM A PAZ PRÓPRIA DE QUEM APRENDEU QUE A VIDA INDICA, SEMPRE, O MELHOR CAMINHO”

Esta decisão surpreendeu os que acompanham de perto o seu trabalho, mas terá sido motivada pelo facto de ter sido extinto o seu programa A Tarde É Sua e de lhe ter sido proposto um programa semelhante ao Perdoa-me, que apresentou no início da sua carreira na SIC. Além disso, de acordo com a Flash!, no ano passado, quando a estação de Queluz de Baixo passava por graves dificuldades financeiras, Fátima Lopes terá aceitado um corte bastante considerável no seu salário sem se opor. Contudo, agora que tudo parece estar mais estável e que até foram feitas novas contratações, terá pedido que este fosse novamente revisto, mas Cristina Ferreira explicou que “os advogados não chegaram a acordo” (saiba tudo aqui).

>> FÁTIMA LOPES RESPONDE AOS ELOGIOS DE CRISTINA FERREIRA APÓS SAÍDA INESPERADA

Sem planos para o futuro imediato como explicou em comunicado, Fátima Lopes mantém-se tranquila e esta terça-feira, 12 de janeiro, deixou a seguinte mensagem de agradecimento no Instagram: “Nestes dias tão frios, tem-me aquecido o carinho e o amor que me tem chegado. Obrigada a todos, do fundo do coração”.

Nos Stories, a profissional da televisão deixou ainda a imagem que pode ver abaixo: