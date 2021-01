Instagram

“Lamentavelmente, ao fim de mais de 10 anos, terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI. Saio com a convicção de dever cumprido e o orgulho de ter respeitado escrupulosamente, ao longo deste período, todas as minhas obrigações e deveres profissionais, com lealdade e enorme dedicação. O meu público merece-o e, quem me conhece, sabe que não o sei fazer de outra forma.

Anuncio-vos também que acabo de denunciar o contrato de trabalho que ainda me liga à TVI, pelo que, daqui a dois meses, não terei qualquer ligação a uma estação que, durante tantos anos, me ofereceu muitos momentos de felicidade.

Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer de forma muito sincera e emocionada a todo o público que, generosamente, sempre me acompanhou e acarinhou ao longo dos mais de 10 anos em que prestei os meus serviços de apresentadora nos programas da TVI. A vossa amizade e fidelidade não tem preço e ficar-vos-ei, por isso, eternamente grata.

Deixo ainda uma palavra de especial agradecimento a todas as equipas que ao longo deste tempo me acompanharam e apoiaram incondicionalmente. A todos e a cada um de vós, o meu muito obrigada.

Saio sem um projeto futuro definido. Mas com a paz própria de quem aprendeu, com a sua educação e formação, que o tempo, a experiência e a vida indicam-nos, sempre, o melhor caminho a seguir”, escreveu Fátima Lopes nas redes sociais, um dia depois da estação de Queluz de Baixo ter anunciado a sua saída, alegando que os novos projetos que lhe foram apresentados não foram do seu agrado.

Esta mensagem da profissional de televisão foi bastante aplaudida por amigos e colegas, que felicitaram a sua coragem. “És grande! Que orgulho foi ter feito parte desse caminho! Obrigado por tudo. Desejo-te o melhor”, escreveu o pasteleiro Marco Costa. “Brava! Bravo! ❤️”, considerou Filomena Cautela. “Um grande abraço ❤️ Cabeça levantada e dignidade intacta. Nada é mais importante”, comentou Rita Ferro Rodrigues. “És grande!”, elogiou a ex-modelo e atriz Ana Sofia Martins. “Sempre a olhar para a frente. Um grande beijinho ❤️”, escreveu Vanessa Oliveira.