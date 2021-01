Instagram

Um dia depois da TVI ter anunciado que Fátima Lopes se preparava para deixar o canal depois de dez anos de colaboração, também Cristina Ferreira reagiu publicamente à notícia. “Tenho pela Fátima uma profunda estima, pessoal e profissional. Ainda não éramos colegas de estação e já trocávamos mensagens. Quando regressei à TVI conversámos e decidimos o futuro de forma tranquila e entusiasta e escolhemos um formato para a própria que todos adoraram. Infelizmente, os advogados da Fátima e da TVI não chegaram a acordo e a Fátima sai da estação. A Fátima é uma das maiores comunicadoras do país, com um percurso irrepreensível. Espero, de coração, que continue o seu percurso de forma sólida e com muito sucesso. Da minha parte resta-me deixar-lhe um grande beijinho público. De forma privada continuaremos como sempre. Perto. ♥️”, escreveu nas suas redes sociais.

Também Fátima Lopes reagiu publicamente a esta mudança na sua vida, referindo que sai sem projetos definidos para o futuro, mas com a certeza de que está a escolher o caminho certo. LEIA AQUI O TEXTO COMPLETO!