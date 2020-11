Reprodução Facebook, DR

A lutar há quatro anos contra uma Paralisia Supranuclear Progressiva que o deixou completamente dependente, o ator António Cordeiro, de 61 anos, tem apresentado algumas melhorias nos últimos tempos.

A viver na Casa do Artista desde o passado mês de março, quando a mulher, Helena Almeida, se sentiu esgotada física e psicologicamente e já não conseguiu tratar sozinha do marido, António Cordeiro contraiu uma pneumonia bacteriana que o obrigou a internamento hospitalar e que fez com que os que lhe são mais próximos temessem o pior.

Contudo, em entrevista à revista TV7 Dias, Helena Almeida revela que o ator ultrapassou com sucesso este momento mais complicado e que até tem conquistado “pequenas vitórias”. “Disseram-me várias vezes que o António não ia sobreviver, mas continuamos na luta”, contou, acrescentando que António Cordeiro já voltou a dar pequenos passos, o que é motivo de grande alegria.

