António Cordeiro celebrou esta segunda-feira, 18 de maio, o seu 61.º aniversário. O ator, que sofre de Paralisia Supranuclear Progressiva, está internado na Casa do Artista, que divulgou novas imagens de António Cordeiro ao lado da mulher Helena Almeida.

Passaram mais de quatro anos desde que António Cordeiro foi diagnosticado com paralisia supranuclear progressiva e, desde então, tem sido a sua mulher, Helena Almeida, a acompanhá-lo diariamente. Sendo uma doença degenerativa que afeta progressivamente a fala e os movimentos, requer muita atenção, já que o ator vai perdendo a independência até mesmo para as tarefas mais básicas do dia-a-dia.

Nas imagens divulgadas, o ator surge visivelmente mais magro com a mulher e as funcionárias do lar. O ator teve direito a um bolo de aniversário com o emblema do seu clube do coração, o Sporting.







Recentemente, a mulher do ator revelou que sentiu necessidade de o internar na Casa do Artista, em Lisboa, para poder descansar. “Eu não aguentava mais”, confessou à TV7 Dias depois de relatar dois episódios em que viu o marido quase a sufocar com comida e teve dificuldade em ajudá-lo. “Custou-me muito colocar o António na Casa do Artista, quando digo muito, é muito mesmo. Foi das decisões mais difíceis da minha vida!”, explicou à mesma publicação, garantindo que a ideia inicial era apenas ter “duas ou três semanas” para si. Contudo, este prazo terá de ser alargado devido à pandemia. “Quando for seguro quero trazê-lo para casa”, afirma, antes de explicar que, como atualmente as visitas estão proibidas, de forma a evitar a propagação da Covid-19, os dois falam “três a quatro vezes por dia” por videochamada.