Passaram cerca de dois anos e meio desde que António Cordeiro foi diagnosticado com paralisia supranuclear progressiva e, desde então, tem sido a sua mulher, Helena Almeida, a acompanhá-lo diariamente. Sendo uma doença degenerativa que afeta progressivamente a fala e os movimentos, requer muita atenção, pois o ator vai perdendo a independência até mesmo para as tarefas mais básicas do dia-a-dia.

Recentemente, e por estar física e emocionalmente exausta, Helena Almeida, viu-se obrigada a internar o marido temporariamente na Casa do Artista, em Lisboa, para poder descansar. “Eu não aguentava mais”, confessou à TV7 Dias depois de relatar dois episódios em que viu o marido quase a sufocar com comida e teve dificuldade em ajudá-lo. “Custou-me muito colocar o António na Casa do Artista, quando digo muito, é muito mesmo. Foi das decisões mais difíceis da minha vida!”, explicou à mesma publicação, garantindo que a ideia inicial era apenas ter “duas ou três semanas” para si. Contudo, este prazo terá de ser alargado devido à pandemia que assola Portugal e a Europa em geral. “Quando for seguro quero trazê-lo para casa”, afirma, antes de explicar que, como atualmente as visitas estão proibidas, de forma a evitar a propagação da Covid-19, os dois falam “três a quatro vezes por dia” por videochamada.

Nesta entrevista, Helena Almeida revelou ainda que António Cordeiro “está completamente lúcido” e entende que esteja cansada, mas deixou claro que não queria ser internado.

