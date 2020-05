SIC

Quatro anos depois do diagnóstico trágico que havia de ditar o fim da sua carreira como ator e alterar toda a sua vida, António Cordeiro depende hoje dos cuidados de quem o rodeia. Desde o dia em que recebeu a notícia até há poucos meses foi a sua mulher, Helena Almeida, quem cuidou dele, mas pouco antes do início da Covid-19 decidiu colocá-lo no lar da Casa do Artista para poder ela própria descansar um pouco e tratar dos seus problemas de saúde.

“Eu não aguentava mais”, confessou à TV7 Dias depois de relatar dois episódios em que viu o marido quase a sufocar com comida e teve dificuldade em ajudá-lo. “Custou-me muito colocar o António na Casa do Artista, quando digo muito, é muito mesmo. Foi das decisões mais difíceis da minha vida!”, explicou à mesma publicação no final de março, garantindo que a ideia inicial era apenas ter “duas ou três semanas” para si. Contudo, este prazo terá de ser alargado devido à pandemia. “Quando for seguro quero trazê-lo para casa”, adiantou na altura.

Uma vez que isso ainda não é possível, Helena Almeida juntou-se esta segunda-feira, 18 de maio, às funcionárias da residência para celebrar o 61.º aniversário do marido, visivelmente debilitado pela doença, como pode confirmar-se numa fotografia divulgada por José Raposo, que deu mais pormenores sobre o estado do amigo e colega nas redes sociais.

“Dois Antónios partilham um quarto na Casa do Artista. Sou amigo dos dois. Eles são amigos. São actores. São o ANTÓNIO ÉVORA e o ANTÓNIO CORDEIRO. O António Cordeiro na 2.ª fez anos, e na Casa do Artista festejou-se o acontecimento entre as assistentes, o António Évora e a Lena, esposa do Cordeiro. A foto foi tirada pelo Évora, que me ligou feliz quando o António deu entrada na Casa do Artista –‘sabes que o Cordeiro vem para a Casa? E imagina onde fica - no meu quarto! Estou feliz por poder cuidar de um amigo que necessita de apoio!’. O António Cordeiro sofre de uma doença rara que o tornou completamente dependente de outros (a Lena, seu amor de sempre, que o diga...). A isto chama-se amizade. A isto chama-se ser-se um bom ser humano. Porque gosto de ambos, estou feliz!”, escreveu José Raposo no Instagram.

