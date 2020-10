Instagram

Anna Westerlund está a tentar reconstruir-se depois da morte trágica e inesperada do companheiro de mais de duas décadas, e pai dos seus quatro filhos, o ator Pedro Lima, que no passado dia 20 de junho pôs termo à vida na Praia do Abano, em Cascais.

Para enfrentar esta nova etapa da sua vida, a ceramista refugia-se em Emma, Max, Mia e Clara, nos amigos e familiares mais próximos, mas também no seu trabalho, que acaba também por ser uma enorme forma de expressão. Este sábado, 31 de outubro, a artista plástica partilhou uma imagem de uma peça sua, acompanhada de uma mensagem inspiradora.

“Escolher ser feliz por dentro e não ter de provar nada a ninguém. Ter o coração limpo e aberto ao que de bom poderá́ estar por vir. Repetir cá dentro, a felicidade não é coisa de que se desista. Viver o hoje e acreditar no amanhã. Ignorar os tóxicos e cuidar tão bem de nós como dos outros. Nós é que escolhemos se queremos acordar com um sorriso, o nosso sorriso, a nossa paz depende primeiro de nós e das nossas escolhas. Escolham bem. Olhei para esta peça e vi uma cara. Eu escolho ver um sorriso nela fica tão mais bonita. (Palavras retiradas/inspiradas na @asnove que sinto que escreve para mim ❤️ Sentimos todos certamente 😊)”, escreveu.

