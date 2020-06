Instagram

Anna Westerlund, a mulher que partilhou a vida de Pedro Lima durante os últimos 20 anos e com quem teve quatro filhos – Ema, Mia, Max e Clara –, quebrou o silêncio depois da morte do ator, no último sábado, 20 de junho, aos 49 anos.

“A última grande onda meu capitão

É com grande dor que escrevo estas palavras.

O Pedro sempre foi um homem de família e nunca foi de baixar a guarda perante as adversidades da vida. Tudo o que estava ao seu alcance sempre cumpriu com um rigor único.

Não atravessávamos nenhuma dificuldade financeira nem vivíamos nenhuma crise familiar. Estávamos unidos, como sempre, a vivermos este momento de grande instabilidade mundial que se repercutiu e repercute em todos nós de forma mais ou menos violenta.

O Pedro é o amor da minha vida. Um homem responsável, terno, presente e dedicado.

O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável.

A vida também nos surpreende com momentos trágicos.

Levou-nos o amigo, o profissional, o marido e o pai excecional que todos conhecemos.

Guardo 20 anos de uma eterna história de amor e resta-me pedir-vos que respeitem a família neste momento de dor ❤️”, escreveu a ceramista no Instagram, acompanhando a mensagem comovente com uma fotografia do companheiro no mar, o local onde melhor se sentia, já que ele própria se descrevia como “louco por surf”.

Recorde-se que muito cedo no dia 20 de junho vários amigos do ator receberam mensagens de despedida, a pedir que cuidassem dos seus filhos, o que levou a que contactassem Anna Westerlund. Terá sido nessa altura que a mulher se apercebeu que Pedro Lima não se encontrava em casa e foi dado o alerta às autoridades. O filho mais velho, João Francisco, de 21 anos, fruto de uma anterior relação com Patrícia Piloto, localizou o telemóvel do pai e o corpo acabou por ser encontrado pouco depois na praia do Abano, em Cascais, já sem vida.

