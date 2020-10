Pedro Lima foi homenageado nos Troféus Impala de Televisão 2020 e Anna Westerlund não ficou indiferente à distinção dada ao ator, que morreu a 20 de junho deste ano.

"Quando recebemos um prémio por alguém que já cá não está há sempre uma pequena sensação de frustração por o prémio não ter sido dado em vida à pessoa que o mereceu", começou por dizer numa nota enviada à Nova Gente, publicada no site oficial da mesma.

"Mas a verdade é que o Pedro não vivia para prémios. O maior prémio dele era a família, os amigos e os colegas que admirava. Era uma pessoa do fazer, de vestir a camisola, de sorriso aberto, empenhado, dedicado, um ator colega. Tinha a ambição de tocar as pessoas, de poder ajudar a contar histórias que nos inspirassem, que nos fizessem pensar e que contribuíssem de alguma forma para um mundo mais feliz. Agradeço este prémio por ele porque o vejo como uma forma de reconhecimento do seu trabalho, do seu talento e do facto de que fazia as pessoas felizes. Obrigada por lhe prestarem esta homenagem", completou.

Reprodução Instagram, DR

A morte trágica e inesperada de Pedro Lima abalou o país e, em especial, todo o setor artístico. Desde então foram vários os amigos que se desfizeram em homenagens constantes.