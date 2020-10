Facebook

João Francisco Lima, o filho mais velho de Pedro Lima, decidiu imortalizar na sua pele o pai. O jovem, de 22 anos, escolheu uma fotografia bem conhecida do ator com o fato de surf e a prancha debaixo do braço para fazer uma tatuagem que vai acompanhá-lo para sempre.

“Para que possamos continuar a correr juntos para o mar 🖤”, escreveu João Francisco, agradecendo também ao tatuador por ter “conseguido tão bem representar o poder desta imagem”.

O jovem é fruto de uma antiga relação de Pedro Lima com Patrícia Piloto. Depois disso, o ator viveu durante mais de duas décadas com a ceramista Anna Westerlund, com quem teve mais quatro filhos: Emma, Mia, Max e Clara. Atualmente, o filho mais velho do ator vive em Roterdão, nos Países Baixos, ao abrigo de um programa de Erasmus.

Pedro Lima pôs termo à vida no passado dia 20 de junho, na Praia do Abano, em Cascais. O relatório da autópsia concluiu que apresentava vários golpes na zona do pescoço e que morreu por afogamento. Tinha 49 anos e uma longa carreira dedicada à arte de representar.